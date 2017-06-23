Toplumun çeşitli kesimlerine etki eden kayıt dışı istihdam konusunda farkındalık oluşturma amacıyla hazırlanan proje; Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Avrupa Birliği Koordinasyon Daire Başkanlığının desteğiyle yapıldı. Sigortasız işçi çalıştırılmamasına yönelik proje kapsamında Samsun, Amasya, Çorum ve Tolat’ta binlerce kişiyle görüşülüp kayıtsız istihdamın önemi anlatıldı. Okullara, sendikalara, işçilere, işverenlere, vatandaşlara gidilerek kayıtlı istihdamın önemi anlaşıldı. Konuyla ilgili resim ve kısa film yarışmaları düzenlendi. AVM destekleriyle toplumun her kesimine ulaşıldı. Çok sayıda işletmeye danışmanlık verildi. Proje başlanıldığı günden bu güne bir çok faaliyet yapıldı. Projeye ait 1 adet internet sitesi yayıma başladı. Projeyi tanıtıcı 6 bin 250 afiş ve 4 bin broşür basıldı. İlgili paydaşlara ve hedef kitlelere dağıtımı yapıldı Ekim-Kasım 2016 aylarında illerde paydaş görüşmeleri tamamlandı, 4 adet toplantı yapıldı ve toplantılara 44 kişi katılım sağladı. İşletmelere yönelik farkındalık eğitimleri ve tanıtım etkinlikleri tamamlandı. Bu kapsamda 8 toplantı yapıldı ve toplam 167 kişiye ulaşıldı. Öğrencilere yönelik farkındalıkların artırılması kapsamında 8 adet etkinlik yapıldı. Bin 908 ilkokul öğrencisi ve 643 üniversite öğrencisine ulaşıldı. Yetişkinlere yönelik bilgilendirme etkinlikleri tamamlandı. Bu kapsamda 4 adet etkinlik yapıldı ve 96’sı öğretmen, imam, muhtar, 226’sı genel sağlık sigortası kapsamındaki kişiler olmak üzere toplamda 322 kişiye ulaşıldı ve kayıtlı istihdamın önemi vurgulandı. 2017 Mart ayında başlayan faaliyet 2 kapsamında, işçi sendikalarına yönelik eğitim faaliyeti tamamlandı. Lobicilik ve medya iletişimi kapsamında verilen 4 adet eğitim ile birlikte 60 sendika temsilcisine ulaşıldı. 2017 Ocak ayında faaliyet 3 kapsamında ’İşletme Koçluğu’ faaliyetine başlandı. Bu kapsamda 20 işletmeye verilmesi planlanan 4 ay 400 saatlik danışmanlık hizmeti faaliyeti Mayıs 2017 tarihinde tamamlandı. 2017 Şubat ayında ’Kayıtlı İstihdam’ konulu resim yarışması başvuru sonuçları 21 Nisan 2017 tarihinde açıklandı. Toplam 267 öğrenci resimleri ile yarışmaya katıldı. Her kategoride (İlkokul-Ortakul-Lise) 48 derece ve 12 mansiyon olmak üzere dereceye giren resim sahiplerine ödülleri, 4 ilde yapılan ’İstihdam Şenlikleri’nde dağıtıldı. Amasya ve Tokat’ta olmak üzere 2 adet basın buluşması gerçekleştirildi. Proje için bugüne kadar yapılmış olan faaliyetler ve proje süresince yapılacaklar hakkında bilgiler paylaşıldı. 2017 Şubat ayında ’Kayıtlı İstihdam’ konulu kısa film yarışması başvuru sonuçları 26 Mayıs 2017 tarihinde açıklandı. Proje kapsamında hazırlanan 4 adet kamu spotu ve 8 adet televizyon programı sayesinde kamuoyunda farklı hedef kitlelerin kayıt dışı istihdam konusunda bilinç düzeylerinin artırılması sağlanacak. "Kayıt Dışı İstihdam İle Mücadele Ediyor-2" projesinin kapanış toplantısı Samsun’da bir otelde gerçekleştirildi. Proje sunumu ile başlayan toplantı iftar programının ardından açılış konuşmalarıyla devam etti.

"Kayıtlı istihdama kul hakkı olarak bakmak gerekiyor"

Toplantıda bir konuşma yapan OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen, "Kayıtlı istihdamın artırılması konusunda geçtiğimiz 20 yılda ciddi mesafeler aldık. Neredeyse nüfuzun yüzde 50’si kayıtsız çalışırken, yüzde 25’lere geldi. Buna rağmen rakam çok korkunç. 65 milyar TL kayıp. 65 liraya kaç tane hastane yapılacağını, kaç tane köprü yapılacağını siz düşünün. Kayıtlı istihdam Türkiye’nin geleceğindeki en önemli meselelerden biri. Türk İslam medeniyetinde en önemli konulardan biri ’kul hakkı’. Kayıtlı istihdama kul hakkı olarak bakmak gerekiyor. İş adamalarının kul hakkı yememesi için insanları kayıt ettirmeleri gerekir" dedi.

Konuşmaların ardından kısa film yarışmasında dereceye giren yarışmacılara ödülleri takdim edildi. Toplantı diğer kısa filmlerin izlenmesiyle sona erdi.

Toplantıya Samsun Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, SGK İl Müdürü Ünay Kaya ve proje sorumluları katıldı.