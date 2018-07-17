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17 Temmuz 2018 11:22

Kontrolden çıkan tır araçların üzerine devrildi: 2 yaralı

SAMSUN (İHA) – Samsun’da kontrolünü kaybederek yoldan çıkan çakıl yüklü tır, yolun kenarında bulunan araçların üzerine devrildi.

Kontrolden çıkan tır araçların üzerine devrildi: 2 yaralı

17 Temmuz 2018 11:22

Kazada tır şoförüyle yanında bulunan 1 kişi yaralandı.


Kaza, Tekkeköy ilçesi Kirazlık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saat 03.00 sıralarında Samsun istikametinden Ordu istikametine seyir halinde olan Tuncay Bağcı idaresindeki 55 GV 174 plakalı tır, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yoldan çıkarak karşı şeride sürüklendi. Dengesini kaybederek yan yatan tır, özel bir araç firmasının bahçesinde bulunan araçların üzerine devrildi. Devrilmenin etkisiyle tır tamamen kullanılamaz hale gelirken, tır şoförü Tuncay Bağcı ve yanında bulunan kardeşi Bahadır Bağcı yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, tır olay yerinden vinç yardımıyla kaldırıldı.


Polis olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.




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