Ladik Göleti 5 bin 600 dekar araziyi sulayacak

DSİ Genel Müdürü Murat Acu, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun talimatıyla başlatılan ve büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen “Gölsu” projesi kapsamında Samsun’un da nasibini aldığını söyledi. Acu, “Doğu Karadeniz Gelişim Projesi (DOKAP) kapsamında bulunan Samsun’da 2003-2019 yılları arasında tamamlanan ve tamamlanacak projeler ile 301 bin 770 kişiye ilave içme suyu temin edilmesi, 905 bin 540 dekar zirai alanın sulamaya açılması, sulamaya açılan alanlardan 344 milyon 367 bin 500 TL zirai gelir artışı, 133 adet yerleşim yerinin ve 26 bin 186 dekar arazinin taşkınlardan korunması, HES’lerin kurlu gücünün 47,65 MW’a çıkarılması ve 210,84 milyon KWh yıllık hidroelektrik enerji üretilmesi hedeflenmektedir” dedi.

Acu şu bilgileri verdi: “Bu kapsamda çalışmaları hızla devam eden Samsun Ladik Göleti Sulaması kapsamında 5 bin 600 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacaktır. Projede 3600 m CTP boru, 19000 m HDPE temini yapıldı, 14200 m HDPE boru döşendi. Proje kapsamında 3600 m CTP boru, 19450 m HDPE boru, 180 adet sanat yapısı yapılacaktır.”

Genel Müdür Acu, “Proje tamamlandığında 2017 birim fiyatları ile dekar başına 260 TL gelir artışı, ülke ekonomisine yıllık 1 milyon 456 bin TL katkı sağlanması hedeflenmektedir” şeklinde konuştu.

Murat Acu, projenin tamamlanması ile birlikte ile bölgede sulamanın başlaması ile birim alandan elde edilen ürün miktarının artması sayesinde kazanılacak ekonomik faydanın yanı sıra, ilave istihdam sağlanacağını sözlerine ekledi.