OMÜ’de Dünya Çocuk Hakları Günü

Ziyarette çocukları OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran karşıladı.

Eski Senato Salonunda OMÜ Vakfı İlkokulu öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte arkadaşları adına söz alan 4. Sınıf öğrencileri Nevanur Ekmekçi, günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından çocuk hakları bildirisini okudu. Etkinlikte yine 4. Sınıf öğrencisi Özgü Kara’nın okuduğu “Dünyayı Bize Verseler” şiiri, etkinliğe anlam kattı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran ise yaptığı konuşmada çocukluğun saflığını ve güzelliğini vurgulayarak şu sözlere yer verdi: “Hepimiz çocuk olduk, bizler de çocuk olduk. Çocukların saf, temiz duyguları hâkim olsa arkadaşınızın bahsettiği gibi dünya herkes için cennet olur. Çocuklarımızın haklarını biliyoruz ve bizim, hepimizin, ülkemizin geleceği, ailelerimizin de geleceği sizlersiniz. Sizler de ailenize, okulunuza, milletinize, devletinize karşı üzerinize düşen görevleri en iyi şekilde yapmakla yükümlüsünüz. Onun için derslerinize çok iyi çalışmalısınız. Bu ülkenin çok çalışkan, çok başarılı evlatları olmalısınız. Dünyanın dört bir tarafında çocukluğunu yaşayamayan insanlar da var, bunların bir kısmına, bizim ülkemiz kapısını açıp ev sahipliği yapıyor. Çocukların sahip olduğu saflık, temizlik, iyi niyet ve kardeşlik gibi hasletleri özümseyebilirsek dünya herkes için barış yeri hâline gelir, cennet olur aslında.”

Rektör Yardımcısı Kuran, OMÜ adına ziyarete gelen öğrencilerle yakından ilgilenerek kendilerine teşekkürlerini sundu. Ziyaretin sonunda öğrencilere ikramda bulunuldu.