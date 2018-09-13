Rektör Bilgiç traktörle hasat yaptı

Dr. Sait Bilgiç, Türkiye'nin en önemli tarım bölgelerinden biri olan Bafra Ovası'ndaki OMÜ Ziraat Fakültesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezinde (OMÜ-TUAM) traktörle mısır hasadı yaptı.

OMÜ Ziraat Fakültesinin Bafra'daki Araştırma Merkezinde geçen yıl hayata geçirilen modern sulama sistemleri ile yetiştirilen silajlık mısırların hasat ve paketlenmesine başlandı. Mısır hasadında Rektör Bilgiç'e; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüsnü Demirsoy, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Üniversiteler Birliği (ÜNİ-DOKAP) Genel Sekreteri Prof. Dr. Yusuf Demir, Uzaktan Eğitim Müdürü (UZEM) Prof. Dr. İzzet Akça, OMÜ-TUAM Müdürü Doç. Dr. Eyüp Selim Köksal, Ziraat Fakültesi ve Turizm Fakültesinden öğretim üyeleri ile teknik personel eşlik etti.

Rektör Bilgiç traktörün direksiyonuna geçti

Ziraat Fakültesi Dekanlığı ve OMÜ-TUAM tarafından gerçekleştirilen organizasyonda, bahçe traktörünün direksiyonuna geçen Rektör Bilgiç, kendisine rehberlik eden OMÜ-TUAM Müdürü Doç. Dr. Eyüp Selim Köksal ile birlikte mısır tarlalarını gezip üretime yönelik yapılan çalışmalara ve hasat işlemlerine tanık oldu. Rektör Bilgiç ayrıca, Araştırma Merkezinde bulunan meyve bahçelerinde Dekan Demirsoy ile incelemelerde bulundu ve damla sulama alt yapısından yararlanan kiraz, şeftali, armut bahçeleri ve üzüm bağlarını yerinde gözlemleyerek Dekan Demirsoy'dan bilgi aldı.

Drone ile takip

Sonrasında Rektör Bilgiç ve beraberindekiler, yetiştirilen bitkilerin izlenmesinde ve verim tahmininde kullanılan “drone”un (uzaktan kumandalı hava aracı) keşif gezisini takip etti. 2018 yılında kurulan modern sulama sistemleri ile Bafra'daki OMÜ-TUAM'ın çok yönlü işlevine dikkat çeken Rektör Bilgiç yaptığı açıklamada; bu merkezin öğrenciler için uygulamalı eğitim alanı, çiftçiler açısından yeniliklerin takip edilebileceği bir tesis ve akademisyenler bakımından da araştırma projelerinin yürütülebileceği bir saha durumuna geldiğini vurguladı.

Hareketli sulama sistemleri Samsun'da ilk defa kullanılıyor

OMÜ-TUAM bünyesinde Samsun'da ilk kez kullanılmaya başlanan hareketli sulama sistemleri sayesinde arazide 2018 yılında fiğ ve ardından silajlık mısır yetiştirildi. Sulama sistemlerine ek olarak çalışma kapsamında silaj hasat ve paketleme tesisi de kuruldu. Kurulan tesisler, araştırma çalışmalarının yanı sıra öğrenci uygulamaları ve bölge çiftçisinin gelişimi için büyük önem arz ediyor. Hareketli sulama sistemleri; uzun ömürlü olmaları, çok az iş gücü gerektirmeleri, bakım, onarım ve işletme masraflarının düşüklüğü, yüksek sulama randımanı, alanda eş su dağılımı ve bitkisel üretimde yüksek verim sağlaması gibi çeşitli avantajlara sahip olmasıyla öne çıkıyor. Kurulan tesisler ile birlikte OMÜ-TUAM, bölge tarımında sulama suyu yönetimi, gübreleme, tarımsal mücadele, yem bitkileri üretimi, meyvecilik ve tarımsal mekanizasyon gibi konular üzerinde araştırma, eğitim ve uygulama olanaklarına sahip olacak.