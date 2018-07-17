Samsun’da 6. kattan düşen Suriyeli işçi hayatını kaybetti

katından düşen Suriyeli işçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesinde bulunan bir binanın inşaatında dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta işçi olarak çalıştığı öğrenilen Suriye uyruklu Mahmud Ahmed (24) inşaatın 6. katında çalıştığı sırada dengesini kaybederek iskeleden beton zemine düştü. Ağır yaralanan Mahmud Ahmed, 112 acil servis ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Suriyeli genç yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.