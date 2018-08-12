Samsun’da akıl almaz olay

Olay, Canik ilçesi Değerli Camii’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre önce vanayı kapatan hırsızlar daha sonra muslukları teker teker sökerek çaldı. Yaklaşık 2 ay önce yine aynı muslukları çalan hırsızlar, iki musluğu ise yerlerinden çıkaramadıkları için çalamamışlardı. Bu sefer de iki musluğu çıkartamayan hırsızlar diğer muslukları çalarak kayıplara karıştı.

Sabah camiye gelen Değerli Camii Derneği Başkanı Muzaffer Gürbüz, muslukların yerinde olmadığını görünce şaşkına döndü. Gürbüz’ün ihbarı üzerine olay yerine gelen Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

"Abes bir durum"

Çalınan 18 musluğun maddi değerinin 360 lira olduğunu belirten Gürbüz, hırsızların muslukları geri getirmesini istedi. Sabah camiye geldiğinde olayı fark ettiğini kaydeden Gürbüz, "Daha önce musluklar çalındığı için sabah camiye gelince burayı kontrol ettim. Baktım muslukları çalmışlar. 18 musluğu söküp götürmüşler. İki tanesini sökememişler. Camimizde güvenlik kamerası olmadığı için kimin çaldığını göremedik. Güvenlik kamerası 7-8 bin lira tuttuğu için takamadık. Hırsızların önüne geçilmiyor. Camide böyle bir hırsızlığın yapılması kötü bir durum. Millet camiye yardım ederken birisinin gelip bunları sökmesi çok abes bir durum. Tuvaletin taşlarına da pislemişler. Çok kötü durumda. Çalan kişilerin geri getirmesini isterim. 2 ay önce yine aynı muslukları çaldılar. İki musluk sağlam olduğu için onları çıkaramadılar herhalde. Önceki seferde de bu iki musluğu sökememişlerdi" dedi.