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13 Temmuz 2018 15:40

Samsun’da gençleri kötü alışkanlıklardan korumak için futbol turnuvası düzenlendi

SAMSUN (İHA) – Samsun’da bu yıl yaz Kur’an kurslarında farkındalık oluşturmak ve gençleri kötü alışkanlıklardan korumak amacıyla “Futbol Turnuvası” düzenlendi.

Samsun’da gençleri kötü alışkanlıklardan korumak için futbol turnuvası düzenlendi

13 Temmuz 2018 15:40


Canik İlçe Müftülüğünce Canik Şehit Halil İbrahim Yıldırım Halı Sahasında düzenlenen turnuvada, 12-15 yaş aralığındaki gençlerden oluşan 6 takım arasında müsabakalar gerçekleştirildi. Canik İlçe Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, “Bu yıl Kur’an kurslarında farkındalık oluşturmak, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumak ve kendilerinin toplumumuz için çok değerli olduklarını hatırlatmak amacıyla böyle bir futbol turnuvası düzenledik. Yaşları 12 ila 15 arasında değişen çocuklardan oluşan 6 takım, turnuva kapsamında birbirleriyle kardeşlik çerçevesinde müsabakaya girdi. Biz de onlara destek vererek onlar ile kaynaşmanın ve beraber olmanın mutluluğunu yaşadık” denildi.


Turnuvada 1. olan Gaziosmanpaşa Mahallesi’ne ödül olarak Bursa – Çanakkale gezisi hediye edildi.




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