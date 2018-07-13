Canik İlçe Müftülüğünce Canik Şehit Halil İbrahim Yıldırım Halı Sahasında düzenlenen turnuvada, 12-15 yaş aralığındaki gençlerden oluşan 6 takım arasında müsabakalar gerçekleştirildi. Canik İlçe Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, “Bu yıl Kur’an kurslarında farkındalık oluşturmak, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumak ve kendilerinin toplumumuz için çok değerli olduklarını hatırlatmak amacıyla böyle bir futbol turnuvası düzenledik. Yaşları 12 ila 15 arasında değişen çocuklardan oluşan 6 takım, turnuva kapsamında birbirleriyle kardeşlik çerçevesinde müsabakaya girdi. Biz de onlara destek vererek onlar ile kaynaşmanın ve beraber olmanın mutluluğunu yaşadık” denildi.

Turnuvada 1. olan Gaziosmanpaşa Mahallesi’ne ödül olarak Bursa – Çanakkale gezisi hediye edildi.