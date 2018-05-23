Samsun’da kaza yapan araç yayaya çarptı: 2 yaralı

Kaza, saat 12.30 sıralarında Atatürk Bulvarı Baruthane mevkiii Kenan Şara Köprülü kavşağı altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atakum istikametinden Samsun’a doğru seyir halinde olan 34 BK 0664 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma vurdu. Daha sonra takla atan araç kaldırımda bulunan Gökhan Soylu isimli şahsa çarptı. Kazada yaralanan aracın sürücüsü ve yaya, Samsun’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olayı gören Samulaş tramvay istasyonu güvenlik görevlisi Recep Kaya, "Araç karşıdan geliyordu. Hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma vurunca ters döndü. Kaldırımdan geçen yaya ile birlikte sürüklendi. 112’yi aradık. Gelen ambulans yaralıları alarak hastaneye götürdü. Araçta bir kadın ve bir çocuk vardı. Kadınla çocukta bir şey yoktu. Sürücü ve yaya yaralıydı" dedi.

Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.