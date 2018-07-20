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20 Temmuz 2018 14:29

Samsun’da sağlıkçılar, sağlıkta şiddete tepki için eylem yaptı

Samsun’da sağlıkçılar, son olarak Şanlıurfa’daki hastanenin çocuk acil servisinde görev yapan doktorun bir hasta yakınının saldırısına uğrayarak ağır yaralanması olayının ardından sağlıkta şiddetin son bulması ve gerekli caydırıcı önlemlerin alınması için eylem yaptı.

Samsun’da sağlıkçılar, sağlıkta şiddete tepki için eylem yaptı

20 Temmuz 2018 14:29


Samsun Tabip Odası tarafından Şanlıurfa Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Acil Servisinde görev yaptığı sırada bir hasta yakınının saldırısına uğrayarak ağır yaralanan Dr. Bahattin Ahmet Yalçın’ın uğradığı saldırıya ve aynı zamanda sağlıkta artış gösteren şiddetin sol bulup gerekli caydırıcı önlemlerin alınması için eylem düzenledi. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde düzenlenen eyleme Türk Sağlık-Sen Samsun Şubesi Başkanı Erdoğan Çakmak, Samsun Tabip Odası üyesi doktorlar, diğer sağlık çalışanları ile Samsun’da hastanede silahlı saldırıya uğrayarak öldürülen Doktor Kamil Furtun’un doktor eşi Funda Furtun ve diğer sağlık çalışanları katıldı.


Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Murat Erkan yaptığı basın açıklamasında, "Artık yeter sağlıkta şiddet sona ersin diyoruz. Çünkü sağlıkta şiddet bir türlü sona ermiyor. 17 Temmuz günü Şanlıurfa’da Harran Üniversitesi Hastanesinde çocuk acil servisinde görevli olan Dr. Bahattin Ahmet Yalçın, bir hasta yakını tarafından başına sert bir cisimle vurularak darp edildi. Meslektaşımız halen yoğun bakımda, tedavi görmekte olup, hayati tehlikesi devam etmektedir. Türk Tabipler Birliği sağlıkta şiddet ve alınması gereken önlemlerle ilgili kamuoyunu bilgilendirmekte yöneticileri de şiddetin durdurulması için sorumluluk almaya davet etmektedir. Bütün bu çabalarıma rağmen Dr. Ersin Arslan, Dr. Kamil Furtun ve Dr. Aynur Dağdemir öldürüldü. Sağlık kuruluşlarında her gün 30 şiddet vakası yaşanmaktadır. Bu Sağlık Bakanlığının resmi verileridir. Acillerde artık canını korumak, hayatımızı sürdürmeye çalışmakla meşgulüz. Bu sorun bir yandan hekimlerin ve sağlık çalışanlarının can güvenliğini tehdit ederken, aynı zamanda sağlık hizmet sunumunu da engeller durumun dönüşmüştür. Bu durumun sürdürülebilir, katlanabilir değildir artık" diye konuştu.


Başkan Dr. Erkan, sağlıkta şiddetin önlenmesi için vatandaşlardan da yardım istedi.




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