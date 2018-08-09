Sıcak havalarda gıda zehirlenmesine karşı alınması gereken önlemler

Mehmet Emin Erdem, sıcak havada gıdalarda hızla üreyen mikroorganizmaların gıda zehirlenmesine yol açabildiğini söyledi.

Sıcak havalarda gıda zehirlenmesinin daha çok yaşandığını belirten Samsun Büyük Anadolu Hastanelerinden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Emin Erdem, “Gıda zehirlenmesine maruz kalmamanız için daha dikkatli olmanız gerekiyor. Aşırı sıcak havaların yaşandığı ve özellikle yemek alışkanlıklarının değiştiği şu günlerde gıdalarda artan mikroorganizmalar gıda zehirlenmesine neden olabiliyor. Yiyeceklerdeki bakterilerin fazla ve hızlı yayılması nedeniyle gıda zehirlenmesi riski daha yüksek olmaktadır. Örnek vermek gerekirse, açıkta satılan dondurmalar, yaş pastalar dış etkenlere maruz kaldığından çok risklidir. Dolapta saklanmayarak, açıkta kalan tüm yiyecekler de risklidir. Pişirilen yiyecekler tekrar tekrar ısıtılmamalıdır. Meyve ve sebzeler bol suyla güzelce yıkanmalı, besini hazırlayan kişinin el ve tırnak temizliği de iyi olmalıdır. Gıda zehirlenmelerine karşı özellikle yaz aylarında kadınlar günde 2-2,5 lt, erkekler ise günde 2,5-3 lt su içmeliler. Sıcak yaz günlerinde su içeriğinin diğer meyvelere göre daha yüksek olduğu karpuz ve kavun gibi meyveleri tercih edilmelidir. Zehirlenmelerinin çoğunda 24-48 saat içinde zehirlenmeden kaynaklanan belirtiler hafifler ya da ortadan kalkar. Kusma ve ishal şikayetlerinin başlamasını takiben 24 saat içinde kesinlikle bulantı ve ishali önleyici ilaç kullanılmaması gerekir. Bu tablo, vücudun toksinlere karşı verdiği tepkidir. Bunun yanında mutlaka bir uzman doktor desteği alınmalı, ilaç kullanımlarına dikkat edilmelidir" dedi.