Suat Çakır: “Taraftarımız biletlerini son güne bırakmasın”

Pazar günü saat 19.00'da kendi sahalarında yapacakları Sancaktepe Belediyespor maçına takımın çok iyi hazırlandığını belirten Suat Çakır, taraftarın da statta yerini almasını istedi. Çakır, “Sancaktepe Belediyespor maçına takımımız çok iyi hazırlandı. Güzel bir sonuçla sahadan ayrılmak istiyoruz. Taraftarımızı da bu maça davet ediyoruz. Her maçımızı dolu tribünlere karşı oynamak istiyoruz. Bunun için de taraftarlarımızdan kombinelere ilgi göstermesi ve maç biletlerini son güne bırakmadan almalarını talep ediyoruz” diye konuştu.

Samsunspor'un Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Diyarbekir Spor A.Ş. ile eşleşmesini de değerlendiren Suat Çakır, “Diyarbekir Spor A.Ş. güçlü bir takım. Amacımız kupada gidebildiğimiz yere kadar gidebilmek. Takımımıza güveniyoruz” açıklamasında bulundu.