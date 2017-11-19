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19 Kasım 2017 15:03

TFF 1. Lig: Samsunspor: 0 - Adanaspor: 0

0 berabere kaldı.

TFF 1. Lig: Samsunspor: 0 - Adanaspor: 0

19 Kasım 2017 15:03



Maçtan dakikalar


7. dakikada Guaye’nin ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşu kaleci Furkan kornere çeldi.


14. dakikada Guaye’nin pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Bekir’in şutunu kaleci uzaklaştırdı.


31. dakikada Halil’in pasında Samaras topun üstünden atladı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Chibuike’nin yakın mesafeden şutunu kaleci İrfan kurtardı.


90. dakikada ceza sahasında topla buluşan Samaras meşin yuvarlağı boş kaleye gönderemedi.



Stat: Samsun 19 Mayıs


Hakemler: Erkan Engin xx, Deniz Turgut xx, Emin Yıldırım xx


Samsunspor: Furkan Köse xx, Hasan Hatipoğlu xx, Ufuk Budak xx, Abdülkerim Bardakçı xx, Erkam Reşmen xx, Chibuike xx, Oğuz Gürbulak xx, Halil Pekşen x (Ömer dk. 46 x), Gökay İravul x (Ramazan dk. 78 x), Ayite xx, Angan x (Samaras dk. 30 x)


Yedekler: Sifakis, Ercan, Ahmet Burak, Samed, Enes, Göksu, Muhammet


Teknik Direktör: Engin İpekoğlu


Adanaspor: İrfan Can xx, Gökhan Süzen x (Diniz dk. 86 ?), Onur Akbay xx, Didi xx, Oğuz Ayanoğlu x (Sercan dk. 79 x), Tevfik Altındağ xx, Renan xx, Koman xx, Bekir Yılmaz xx, Guaye xx, Bahattin Köse x (Abdülaziz dk. 71 x)


Yedekler: Hayrullah, Ahmet, Uğur, Yakup


Teknik Direktör: Kemal Kılıç


Sarı kartlar: Abdülkerim, Ramazan (Samsunspor), Tevfik, Renan, Koman (Adanaspor)




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