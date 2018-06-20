Tok: “İlkadım’daki birliktelik rekor oy getirecek”

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Samsun’da yaşattığı heyecanın ardından seçim çalışmaları sürüyor. AK Parti Samsun Milletvekili ve Milletvekili Adayı Orhan Kırcalı, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok ve AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Hakan Ay ile 56’lar Caddesi esnaflarını ziyaret etti.

“İstikrarlı yönetim ekonomik büyümeyi sürdürecek”

Esnafın durumunun ülke ekonomisinin özeti olduğunu belirten Başkan Erdoğan Tok, “İlçemizde yaşanan heyecanı esnafımızın kendi ağzından duyduğumuz ziyaretlerimizde güçlü hükümetin ekonomik büyümedeki önemini biliyoruz. Esnaf kardeşlerimizle beraber büyümenin önemini istişare ediyoruz. AK Parti İlkadım ailesi olarak AK Parti Samsun Milletvekilimiz Orhan Kırcalı ve İlçe Başkanımız Hakan Ay ile hem 56’lar esnafımız hem de İlkadımlı kardeşlerimizle 24 Haziran’a sayılı günler kala bir araya gelerek ülkemiz için yepyeni bir döneme geçerken birlikteliğimizi pekiştiriyoruz. Samsunumuzun lokomotifi İlkadım ilçemizde 24 Haziran seçimlerinde rekor bir başarıya imza atacağımıza yürekten inanıyorum. Yeni dönemde yine Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde daha büyük bir Türkiye yolunda hep birlikte çalışacağız. Hem esnaf kardeşlerimize hem de tüm hemşehrilerimize bu kutlu yürüyüşte sağladıkları birliktelik için teşekkür ederim” diye konuştu.

“24 Haziran’da millet kazanacak”

“24 Haziran seçimleri için yine milletimizin huzurundayız” diyen Kırcalı, “Samsunlu hemşehrilerimiz 24 Haziran seçiminin önemini kavramış durumdalar. Milletimizin birlik ve beraberliği sayesinde bütün bu zorlukları aştık. Bizim en büyük değerimiz halkımız. Allah’ın izni ile, 24 Haziran’da milletimiz, vatandaşımız herkese dersini verecek. Güçlü meclis, güçlü hükümet ve güçlü Türkiye sloganını çok seviyorum. Samsun olarak biz bunu 24 Haziran’da göstereceğiz” şeklinde konuştu.