Tok: “İlkadım’daki dönüşüm şehre değer katacak”

Ramazan ayının 24’üncü günü Hastanebaşı Camisi 2. Bulvar üzerinde kurulan İlkadım Belediyesi Komşu İftarları Gönül Sofrası Zeytinlik ve Hastane Mahallesi sakinlerini bir araya getirdi. Başkan Tok, burada Hastane Mahallesi’nde uygulanacak Yerinde Dönüşüm projesi ile ilgili vatandaşları bilgilendirdi.

Yoğun yağmur engel olamadı

İlkadım Belediyesince her akşam ayrı bir mahallede gerçekleştirilen Komşu İftarları programına yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Hastane ve Zeytinlik Mahallesi sakinleri için Hastane Mahallesi Camisi önünde kurulan iftar sofrasında aynı masayı paylaşan İlkadımlılar yoğun yağmura rağmen programa büyük ilgi gösterdi.

“Halkımızın huzur ve mutluluğu için çalışıyoruz”

İftar öncesinde alana gelerek vatandaşlarla tek tek konuşan Başkan Tok, yoğun katılımdan mutluluk duyduğunu belirtti. Tok, "Her yaştan vatandaşımız ile iftar sofralarımızda bulunmaktan dolayı büyük memnuniyet duyuyorum. Ancak geleceğimizin teminatı değerli yavrularımızın burada gülümsediklerini görmek ayrı bir mutluluk vermekte. Soframızı güzelleştiren sevimli yavrularımızın ve gençlerimizin elleri tek tek sıkıyorum ve isteklerini dinliyorum. Bunun yanında daha iyi bir eğitim almaları için eğitim kurumlarımıza elimizden gelen desteği sağlıyoruz. 3 yıl gibi kısa bir sürede 43 çocuk parkı ve 10 halı saha yaptık. Gençlerimiz için Türkiye’nin en büyük Gençlik Merkezini hizmete sunduk. Geleceğimizin teminatı yavrularımızın mutluluğu için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

“Değişimin İlkadım’ını biz attık”

Hastane ve Kökçüoğlu Mahallesi sakinlerine seslenen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Samsun’un en eski yerleşim alanlarından olan Hastane ve Kökçüoğlu Mahallelerinde başlattığımız kentsel dönüşüm ile kenti yepyeni bir görünüme kavuşturacağız. Hastane ve Kökçüoğlu Mahallelerimiz nüfus olarak en yoğun ve şehrimizin en eski yerleşim alanlarından biri. Uzun yıllardır kentin kanayan yarası olarak çözüm bekleyen kentsel dönüşüm için büyük çabalar sonucu güzel bir netice aldık. Yerleşim çarpıklığı nedeni ile hak ettiği değeri alamayan bu mahallelerimizin geleceğini değiştirecek dönüşüm projesiyle hem büyük bir katma değer sağlarken hem de vatandaşlarımıza modern bir yaşam alanı oluşturmanın yolunu açtık. Bundan sonraki hedefimiz ise bu projeyi ilçemiz geneline yayarak İlkadım’ı eşsiz bir kent haline getirmek olacak" şeklinde konuştu.

Reşadiye’de Kur’an ziyafeti

Komşu İftarları programının ardından Reşadiye Camisi’nde İlkadım Belediyesinin misafir ettiği Kurtuluş Merkez Camisi İmam Hatibi M. Zahid Karalı ve Ahmet Hamdi Akseki Camisi Müezzin Kayyımı Mansur Sağır’ın okuduğu Kur’an-ı Kerim cami cemaati tarafından büyük beğeni gördü. Teravih namazını Reşadiye Camisi’nde eda eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, namaz çıkışında cemaat ile sohbet etti.