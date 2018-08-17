YEDAŞ bayrama hazır

Elektrik dağıtımının başladığı noktadan tüketiciye ulaştığı bağlantı noktasına kadar şebeke ve otomasyon yapısının geliştirilmesi için faaliyet gösteren YEDAŞ, 176 araç ve 240 ekiple Kurban Bayramı’na hazır. Hizmet verdiği bölgede 3 milyondan fazla elektrik kullanıcısının, daha huzurlu, keyifli, aydınlık bir bayram geçirmesi amacıyla çalışmaya devam edecek. İşletmeler, Şebeke Yönetim Merkezi, Tüketici Hizmetleri ve Çözüm Merkezi birimleri vardiya planlarını, tüketicilere en kısa sürede hizmet verecek şekilde düzenledi. İhtiyaç duyulması durumunda hızlı aksiyon almak amacıyla ilave ekip ve ekipmanlarını hazırladı. Tüketici Hizmetleri Çözüm Merkezi birimi; 186, 0850 724 11 86 numaralı hatlardan, YEDAŞ 186 Mobil Uygulama, 0530 10 60 186 Whatsapp ve BİP hattı, sosyal medya kanalları üzerinden tüketicilerin talep ve şikayetlerini dinleyerek çözüme kavuşturulmasını sağlamaya devam edecek.

YEDAŞ yapılan bakım ve yatırımlarla bayrama hazır

YEDAŞ, bayram öncesinde sokak aydınlatma tesisi, armatür dönüşümü, kırsal şebekede artan enerji talebini karşılamak amacıyla güç artırımı yatırımları, şebeke bakım onarım, yenileme, yeni şebeke tesisi gibi çalışmalarını ihtiyaçları karşılayacak şekilde tamamladı. Yatırım ve bakım onarım çalışmaları sırasında yapılan planlı elektrik kesintilerine de bayram süresince ara verecek.

Faaliyete başladığı günden bu yana uluslararası standartlarda hizmet vermek amacıyla teknoloji alanında pek çok projeye imza atan YEDAŞ, 2017 yılında tamamladığı AGİS, Mobil İş Gücü Yönetimi projeleri ile sahada alçak gerilim şebekesinde yaşanan gelişmeleri anlık izliyor. Bu sayede bayramda da çeşitli nedenlerle oluşabilecek kesinti ve arızaları, müşteri bildiriminden bağımsız takip ederek kısa sürede enerji tedariğini sağlayacak.