Yılmaz: "Çocuklarımıza güçlü bir ülke bırakacağız”

Üreteceğiz, gelişeceğiz, kalkınacağız, bir olacağız, el ele vereceğiz ve çocuklarımıza güçlü bir ülke bırakacağız” dedi.

Milletvekili Adayı Yusuf Ziya Yılmaz, 24 Haziran seçim çalışmalarına Çarşamba ilçesinde devam etti. Gün boyu Çarşamba’da programlara katılan Yusuf Ziya Yılmaz, akşam saatlerinde Kumarlı, Kaydan, Allı, Kavacık, Karacalı, Ustacalı, Kocakavak, Kızılot, Durusu, Demirli ve Sahil Mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet edip, 24 Haziran seçimlerinde destek isteyen Yılmaz, AK Parti çalışmaları hakkında bilgi verdi.

“Gelecekten umutluyuz”

2002 yılından buna Türkiye’nin 3,5 kat büyüdüğüne vurgu yapan Yılmaz, "Gelecekten daha umutluyuz. 24 Haziran’dan sonra AK Parti ile umutlar daha da yeşerecek. Halkımız güçlü bir Türkiye istiyor. Bu topraklarda varlığımızı sürdürebilmemiz için ülkemizin çok güçlü olması gerekiyor. Sınırlarımızda yaşananları, ülkemizde yapılan hainlikleri hepimiz görüyoruz. 15 Temmuz darbe girişimi bunların en büyüğü. Türkiye’nin yıkılması, gücünü kaybetmesi için içte ve dışta büyük çaba sarf ediyorlar. Bunu başaramayacaklar. Halkımızın büyük desteğiyle kirli oyunları yine bozacağız, duvar gibi karşılarında duracağız. Üreteceğiz, gelişeceğiz, kalkınacağız, bir olacağız, el ele vereceğiz ve çocuklarımıza güçlü bir ülke bırakacağız” diye konuştu.

8 köşe kasketi taktı

Esnaf ziyareti sırasında Çarşamba ilçesiyle özdeşleşmiş 8 köşe kasketi takan Yılmaz, vatandaşları selamladı. 8 köşe kasketin önemli bir kültür mirası olduğunu belirten Yılmaz, “Eskiden ilçede erkekler bu kasketle dolaşırdı. Önemli bir kültür mirası günümüzde hala hayatta” ifadelerini kullandı.

Programa, AK Parti İlçe Başkanı Halit Doğan, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Turan Çakır, Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Soğuk ve teşkilat üyeleri katıldı.