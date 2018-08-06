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06 Ağustos 2018 15:18

Aydilge, Şanlıurfalı hayranlarıyla buluşacak

Televizyon dizisi “Kiralık Aşk” filminin jenerik şarkısı olan ‘Sen misin ilacım’ adlı eseri dillerden düşmeyen ünlü popçu Aydilge, Şanlıurfalı hayranlarıyla Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezinde buluşacak.

Aydilge, Şanlıurfalı hayranlarıyla buluşacak

06 Ağustos 2018 15:18


Birbirinden seçkin markalarıyla hesaplı alışverişin yanı sıra, kampanyalar, çekilişler, sosyal ve kültürel etkinliklerle Şanlıurfa halkının buluşma noktası olan Pizza, müzik, sahne ve edebiyat dünyasının ünlülerini sevenleriyle buluşturmayı sürdürüyor. Piazza AVM, bu kez, kendi söz ve bestelerini yapan, hit singlelar çıkaran, aynı zamanda iki roman ve bir öykü kitabı ile başarılı bir yazarlık kariyerine sahip olan Aydilge’yi, hayranlarıyla buluşturmanın hazırlığını yapıyor. Genç yaşına, müzik alanında dört albüm ve ödüllü dizi müzikleri sığdıran Aydilge, 11 Ağustos Cumartesi günü verecek akustik konseri ile Piazza’nın konuğu olacak. “Sen misin ilacım, Ben kalbinde bi kiracı, Yerleşicem sımsıkı ben, Aşk başladı gel hemen” nakaratlarıyla dillerden düşmeyen Kiralık Aşk’ dizisinin jenerik şarkısı ‘Sen misin İlacım’ adlı parçası ile şöhretini taçlandıran Aydilge, en güzel eserlerini Şanlıurfalı hayranları İçin seslendirecek. “Kendi Yoluma Gidiyorum”, “Yalnızlıkla Yaptım”, “Küçük Şarkı Evreni”, “Sobe” ve “Kilit” gibi bir eserleriyle sevenlerinin gönlünde yer eden ünlü popçunun Piazza’da vereceği akustik konser, 11 Ağustos Cumartesi günü saat 16.00’da gerçekleşecek.


Aydilge’yi yakından görerek, şarkılarını dinleme fırsatı bulacak olan hayranları, birlikte fotoğraf çektirme şansı da yakalayacak.




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