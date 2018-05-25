Bahçe duvarından düşen çocuk yaralandı

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre İsa S. Oyun oynamak için 2 metrelik evin bahçe duvarına çıktı. Duvarın üzerinde dengesini kaybederek düşen çocuk yaralandı. Çevredekilerin fark etmesiyle ihbar üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.