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20 Kasım 2017 15:02

Başkan Atilla 3.5 yılda yaptığı hizmetleri anlattı

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, ilçe kırsalında devam eden hizmetleri incelemek ve vatandaşlarla bir araya gelmek amacıyla kırsal mahalle ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor.

Başkan Atilla 3.5 yılda yaptığı hizmetleri anlattı

20 Kasım 2017 15:02


Ceylanpınar kırsal mahallelerinden Hanköyü Mahallesini ziyaret eden Başkan Atilla, mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Yoğun bir ilgiyle mahalle girişinde karşılanan Başkan Atilla, vatandaşlarla uzun süre sohbet etti.


"Gece gündüz çalışıyoruz"


Başkan Atilla, 50 yılda yapılabilecek hizmeti 3,5 yıla sığdırdıklarını belirterek Ceylanpınar’ın kırsalıyla birlikte yaşanabilir bir şehir olabilmesi için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Bu kapsamda Hanköyü mahallesinin de su, yol ve kültür evi çalışmalarının tamamlandığını belirten Başkan Atilla, "Han Köyü Mahallesi kültür evini tamamladık. Köyümüzün bağlantı yolları da asfaltlandı. Mahallemizin su sorunu da kalmadı. inşallah ileriki zamanlarda kırsal mahalle içlerinde kilitli parke taşı çalışmalarını başlatacağız" dedi.


"2018’de asfaltsız yol kalmayacak"


2017 yılı itibariyle kırsal yolların yüzde 92’sinin asfaltlandığını ifade eden Başkan Atilla, "2018’de Ceylanpınar ilçe kırsalında bir metre asfaltsız yol kalmayacak. Ayrıca Akrepli grup yolu da 22 Km sıcak asfalt yapılacak. Yolda genişletme yapılacak. Ceylanpınar’ın her tarafını şantiyeye çevirdik. 50 yılda yapılacak hizmeti 3,5 yıla sığdırdık. Bu hizmetlerin yapımında bize destek olan başta Cumhurbaşkanımıza, başbakanımıza, bakanlarımıza, bölge vekillerimize, büyükşehir belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir belediyesi ile koordineli çalışarak verimli neticeler elde ettik. inşallah hizmetlerimiz bundan sonra da devam edecek" diye konuştu.


Mahalle muhtarı Mehmet Sait Yılmaz da, mahallenin teme sorunlarının tamamlandığını belirterek "Başta Ceylanpınar Belediye Başkanımız Menderes Atilla’ya ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi. Mahallenin ileri gelenlerinden Hacı Davut Yılmaz da, yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Başkan Atilla’ya teşekkür etti.




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