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20 Haziran 2018 18:29

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Milletvekili Yıldız ve şehit ailesine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa’daki mitinginin ardından şehit ailesi ile milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın evine taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Milletvekili Yıldız ve şehit ailesine taziye ziyareti

20 Haziran 2018 18:29


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suruç ilçesinde yaşanan kavgada hayatını kaybeden AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız için taziye ziyaretinde bulundu. Milletvekilli Yıldız’ın evine taziye ziyaretine beraberindeki heyetle birlikte gelen Erdoğan’a vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan için toplanan kalabalık “Kahrolsun PKK” sloganları atarak birlik ve beraberlik mesajları verdi.



Şehit ailesi Cumhurbaşkanı ile görüştü


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari’nin Çukurca ilçesinde PKK’lı teröristlerin güdümlü füze ile düzenlediği saldırıda şehit düşen asker Topçu Onbaşı Abdülselam Halat’ın ailesine de Yıldız’ın evinde başsağlığı diledi. Yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Mardin mitingi için Şanlıurfa’dan ayrıldı.




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