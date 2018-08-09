Diğer
Kategoriler
09 Ağustos 2018 14:31

Demirkol, park yapım çalışmalarını denetledi

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, İmam Bakır Mahallesinde fen, temizlik ve park çalışmalarını yerinde denetleyerek, tamamlanan çalışmalara ilişkin bilgiler aldı.

Demirkol, park yapım çalışmalarını denetledi

09 Ağustos 2018 14:31


İmam Bakır Mahallesinde park çalışmaları yerinde denetleyen Demirkol, birim müdürleri ve teknik ekiple birlikte ilk olarak Mahalle Muhtarı İmam Deniz ile görüşen Demirkol, mahalle sakinlerinin de taleplerini aldı. Görüşmenin ardından Demirkol, muhtar ve beraberindekilerle birlikte mahallede tamamlanan çalışmaları denetleyip, çalışmaların devam ettiği bir parkta da incelemelerde bulundu. Ziyaretine ilişkin açıklama yapan Demirkol, “İmam Bakır Mahallemizde açılması gereken 18 adet yolu açarak, yolları hizmete sunduk. Mahallemizde yapılaşma alanları da dahil olmak üzere yeni açılacak yolumuz kalmamıştır. İmam Bakır Mahallesinin tüm yol çalışmaları tamamlanmıştır. Aynı şekilde mahallemizde, ilave ettiğimiz yeşil alanları, yemyeşil Haliliye noktasındaki parklarımız tamamlanmıştır. İmam Bakır Mahallemizde 1 adet park alanımız kaldı ve burada da çalışmalara başladık. Haliliye Belediyesi olarak yemyeşil ve tertemiz Haliliye’de, halkımızın rahat ve huzur içerisinde zaman geçirmesi için her türlü çalışmayı yapıyoruz” diye konuştu.


Muhtar İmam Deniz de, çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Demirkol’a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    39°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    39°C
  • Pazar
    Sıcak
    39°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç