Demirkol, park yapım çalışmalarını denetledi

İmam Bakır Mahallesinde park çalışmaları yerinde denetleyen Demirkol, birim müdürleri ve teknik ekiple birlikte ilk olarak Mahalle Muhtarı İmam Deniz ile görüşen Demirkol, mahalle sakinlerinin de taleplerini aldı. Görüşmenin ardından Demirkol, muhtar ve beraberindekilerle birlikte mahallede tamamlanan çalışmaları denetleyip, çalışmaların devam ettiği bir parkta da incelemelerde bulundu. Ziyaretine ilişkin açıklama yapan Demirkol, “İmam Bakır Mahallemizde açılması gereken 18 adet yolu açarak, yolları hizmete sunduk. Mahallemizde yapılaşma alanları da dahil olmak üzere yeni açılacak yolumuz kalmamıştır. İmam Bakır Mahallesinin tüm yol çalışmaları tamamlanmıştır. Aynı şekilde mahallemizde, ilave ettiğimiz yeşil alanları, yemyeşil Haliliye noktasındaki parklarımız tamamlanmıştır. İmam Bakır Mahallemizde 1 adet park alanımız kaldı ve burada da çalışmalara başladık. Haliliye Belediyesi olarak yemyeşil ve tertemiz Haliliye’de, halkımızın rahat ve huzur içerisinde zaman geçirmesi için her türlü çalışmayı yapıyoruz” diye konuştu.

Muhtar İmam Deniz de, çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Demirkol’a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.