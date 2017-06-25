Emniyet müdüründen vatandaşa Bayram şekeri

Ramazan Bayramının ilk gününde ilçeye yeni atanan Emniyet Müdürü Fazlı Şen, kontrol noktasında görev yapan polis memurlarıyla bayramlaştı. Yapılan kontrollerle ilgili bilgi alan Şen, kontrol noktasından geçiş yapan vatandaşların da bayramını kutlayarak şeker ikram etti. Sürücülere uyarılarda da bulunan Şen, bayram dolayısıyla trafikte dikkatli olmalarını ve trafik kurallarına uymalarını istedi. Vatandaşın güvenliği ve huzuru için gece gündüz görev başında olduklarını belirten Şen, "Bizim bayramımız halkımızın huzurudur. Halkımız huzurluysa, güven içinde bayram yapıyorsa bu bizim için bayram sevincidir. Emniyet müdürlüğü olarak bayramda da görevimizin başındayız. Yaptığımız uygulamalarla halkımızın güzel bir bayram geçirmesini arzu ediyoruz" dedi.