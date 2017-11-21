Harran’a jimnastik salonu yapılıyor

Harran Belediyesi, ilçeye vatandaşların daha iyi şartlarda spor yapmalarına imkan sağlayacak bir tesis kazandırdı. Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşu (UN Migration Agency) ve Harran Belediyesi ortak projeleri çerçevesinde yaptırılan jimnastik salonunda çalışmalar sürüyor. Shelter & CS biriminde yeterlilik kontrolleri de yapılan jimnastik salonundan ilçe halkı ile birlikte ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Harran’a sığınan Suriyeliler de faydalanacak.

"Önümüzdeki günlerde hizmete açacağız”

Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, insanları zinde ve diri tutmanın en iyi yolunun spordan geçtiğini söyledi. Her yaşta spor yapmanın büyük fayda sağladığının bilindiğini kaydeden Özyavuz, bu amaçla herkes için bir jimnastik salonunu hayata geçirdiklerini bildirdi. Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşu ile yaptıkları protokol çerçevesinde yapılan jimnastik salonundan vatandaşların ücretsiz faydalanabileceklerini kaydeden Özyavuz, “Jimnastik salonunun tamamlanmasına sayılı günler kaldı. Önümüzdeki günlerde hizmete açacağımız tesis vatandaşlara kış aylarında da spor yapmanın keyfini yaşatacak” ifadelerini kullandı.