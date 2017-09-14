Kaza sonrası araçta sıkışan yaralıyı vatandaşlar kurtardı

Otomobilde sıkışan sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Viranşehir’de Orhan H. idaresindeki 27 SE 588 pplakalı otomobil, bir TIR’ın sıkıştırması nedeniyle kontrolden çıkarak, takla attı. Refüje savrulan otomobilin sürücüsü, otomobilde sıkıştı. Kazada sonrası çevredeki vatandaşlar ve yoldan geçen araç sürücülerin yardımıyla Orhan H., araçtan çıkarıldı. Yaralı Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.