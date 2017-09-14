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14 Eylül 2017 16:21

Kaza sonrası araçta sıkışan yaralıyı vatandaşlar kurtardı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde takla atarak, refüje savrulan otomobilin sürücüsü kazada yaralandı.

Kaza sonrası araçta sıkışan yaralıyı vatandaşlar kurtardı

14 Eylül 2017 16:21

Otomobilde sıkışan sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Viranşehir’de Orhan H. idaresindeki 27 SE 588 pplakalı otomobil, bir TIR’ın sıkıştırması nedeniyle kontrolden çıkarak, takla attı. Refüje savrulan otomobilin sürücüsü, otomobilde sıkıştı. Kazada sonrası çevredeki vatandaşlar ve yoldan geçen araç sürücülerin yardımıyla Orhan H., araçtan çıkarıldı. Yaralı Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




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