Kontrolden çıkan otomobil lokantaya daldı

Kazada lokanta çalışanı ile sürücü yaralanırken o anda lokantada müşteri olmaması büyük bir faciayı önledi. Yoldan geçen araçlar ise ambulansa uzun süre yol vermeyince polis memuru çileden çıktı.

Kaza, Şanlıurfa’nın Birecik İlçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde yaşandı. 27 GE 180 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Behçet Büyük Ö., iddiaya göre önüne çıkan motosiklete çarpmamak için direksiyonu kırınca yol kenarındaki lokantaya daldı. Kazada lokantada çalışan Mehmet Ş. ile otomobil sürücüsü Behçet Büyük Ö. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 sağlık ekipleri ile polise haber verdi.

Sürücüler ambulansa yol vermeyince polis memuru çileden çıktı

Olay yerine gelen polisler, çevrede güvenlik önlemi alırken bölgeye ulaşan ilk ambulanstaki sağlık görevlileri de yaralılara müdahale etti. Bölgeye gelen bir diğer ambulans ise karşı şeritten gelen sürücülerin yol vermemesi üzerine uzun süre yaralının yanına gelip müdahale edemedi. Durumu fark eden bir polis memuru adeta çileden çıktı. Yola çıkarak sürücüleri uyaran polis memuru "Bunlar ambulansa bile yol vermiyorlar. Bunlar ne biçim adam böyle. Ambulansa yol verin ambulansa” diyerek tepki gösterirken ambulans şoförü ise başını camdan çıkarıp sürücülerin kendisine yol vermesini istedi. Bir süre beklemek zorunda kalan ambulans sürücüsü, bulduğu ilk fırsatta kazanın yaşandığı yere ulaştı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.