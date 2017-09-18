Öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıtıldı

Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Başkan Fevzi Demirkol’un talimatlarıyla 2015- 2016, 2016- 2017 eğitim yıllarında ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik yürüttüğü kırtasiye yardımı çalışmasını, bu yılda devam ettirdi. Geleneksel hale getirilen kırtasiye yardımı çalışması kapsamında hazırlanan çantalar, sabah saatlerinde Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerince ziyaret edilen okullarda, tespit edilen ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere okul idarecilerine teslim edildi.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kırtasiye yardımı çalışmalarının hafta boyunca devam edeceği bildirildi.

Haliliye Belediye Meclis üyelerinden Abdulkadir Altundağ, Emir Elden, Erdal Deniz, Halil Yetkin ve Mehmet Keskin de, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce yürütülen çalışmalara eşlik ederek, çeşitli okullarda kırtasiye malzemelerinin tesliminde bulundu. Okul Müdürleriyle de görüşen meclis üyeleri, 2017- 2018 Eğitim- Öğretim Yılının tüm eğitim camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.