Şanlıurfa’da mezarlıklar doldu taştı

Vatandaşların akınına uğrayan Ceylanpınar’daki mezarlıkta izdiham yaşanıyor. Binlerce kişinin akın ettiği mezarlıkta vatandaşlar yakınları için Yasin-i Şerif ve Kuran-ı Kerim okuyarak, dualar etti. 2 yıl arayla babasını ve kardeşini kaybeden Orhan Kuş, "Bayram arifesinde mezarlıklarını ziyaret ederek dua ettim. Yanı sıra Ceylanpınar halkının ve Tüm İslam aleminin Kurban bayramını kutlar hayırlara vesile olmasını temenni ederim" dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Menderes Atilla, dünyanın çeşitli yerlerinde zulüm gören Müslümanlara sadece Türkiye’nin yardım eli uzattığını ifade etti. Atilla, "Ceylanpınar Belediyesi olarak mezarlığı güzelleştirdik. Vatandaşlarımız Arefe gününde mezarlıklara geliyorlar, dualar ediyorlar. Bu esnada ellerin de Yasin-i Şerif olmayabiliyor. Biz de onlara Yasin-i Şerif hediye ediyoruz. Dünyanın çeşitli yerlerinde zulüm gören Müslüman kardeşlerimizin acılarını Türkiye olarak paylaşıyoruz. Bu mübarek Kurban Bayramında Müslümanlara uygulanan zulümlerin son bulmasını diliyorum. Ayrıca vatan için canını feda etmiş tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor ve yakınlarına hürmetlerimi sunuyorum" diye konuştu.