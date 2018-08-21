Diğer
Kategoriler
21 Ağustos 2018 08:37

Şanlıurfa’da mezarlıklar doldu taştı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bayramın ilk günü mezarlıklar doldu taştı.

Şanlıurfa’da mezarlıklar doldu taştı

21 Ağustos 2018 08:37


Vatandaşların akınına uğrayan Ceylanpınar’daki mezarlıkta izdiham yaşanıyor. Binlerce kişinin akın ettiği mezarlıkta vatandaşlar yakınları için Yasin-i Şerif ve Kuran-ı Kerim okuyarak, dualar etti. 2 yıl arayla babasını ve kardeşini kaybeden Orhan Kuş, "Bayram arifesinde mezarlıklarını ziyaret ederek dua ettim. Yanı sıra Ceylanpınar halkının ve Tüm İslam aleminin Kurban bayramını kutlar hayırlara vesile olmasını temenni ederim" dedi.


Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Menderes Atilla, dünyanın çeşitli yerlerinde zulüm gören Müslümanlara sadece Türkiye’nin yardım eli uzattığını ifade etti. Atilla, "Ceylanpınar Belediyesi olarak mezarlığı güzelleştirdik. Vatandaşlarımız Arefe gününde mezarlıklara geliyorlar, dualar ediyorlar. Bu esnada ellerin de Yasin-i Şerif olmayabiliyor. Biz de onlara Yasin-i Şerif hediye ediyoruz. Dünyanın çeşitli yerlerinde zulüm gören Müslüman kardeşlerimizin acılarını Türkiye olarak paylaşıyoruz. Bu mübarek Kurban Bayramında Müslümanlara uygulanan zulümlerin son bulmasını diliyorum. Ayrıca vatan için canını feda etmiş tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor ve yakınlarına hürmetlerimi sunuyorum" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    39°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    40°C
  • Perşembe
    Sıcak
    40°C
  • Cuma
    Sıcak
    40°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç