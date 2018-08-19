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19 Ağustos 2018 18:03

Siverek’te bıçak bileyicilerine yoğun ilgi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, vatandaşlar kurbanlıkları için bıçak bileyicilerinin yolunu tuttu.

Siverek’te bıçak bileyicilerine yoğun ilgi

19 Ağustos 2018 18:03


İlçede bulunan Bıçakçı ve Demirciler pazarında Kurban Bayramı’nın yaklaşması ile iş yoğunluğu artmaya başladı. Siverekli vatandaşlar, körelen bıçaklarını bilemek için bıçak bileyicilerin önünde sıra bekliyor. Bıçak bileme ustaları, vatandaşların bayramda kullanacakları bıçakları yetiştirmek için akşam geç saatlere kadar çalışıyor. Kurban Bayramı için üretilen yeni bıçakların tezgahlardaki yerini aldığı dükkanlarda, vatandaşların getirdikleri bıçaklar da bileme makinesiyle keskinleştiriliyor.


50 yıldır demircilik yapan Enver Baran, vatandaşların daha önce bıçaklarını getirmedikleri, Kurban Bayramı’na 2-3 gün kala getirdikleri için yoğunluğun olduğunu belirterek, “2 gündür yoğunluk var, müşterilerimizin bıçaklarını keskinleştirmek için gece yarılarına kadar çalışıyoruz” dedi.


Keskinleştirme ücretlerinin değiştiğini söyleyen Baran, ”Bir bıçağı 2.5 TL’ye bir satırı 5 TL’ye keskinleştiriyoruz. Baltayı ise ebadına göre 10 ile 20 TL arası bir fiyatla yapıyoruz” diye konuştu


Kurbanlık bıçağın çok iyi ve keskin olması gerektiğini belirten Baran, vatandaşları kurbanı keserken kendilerini yaralayacak hareketlerden uzak olmaları konusunda uyarında bulundu.




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