Yılın Belediye Başkanı: Menderes Atilla

Kanal Urfa 10 yaşına girerken aynı zamanda geleneksel hale getirdiği İz Bırakanlar Ödül Gecesi’nin bu yıl 5’incisi düzenlendi. Urfa City AVM Konferans Salonu’nda düzenlenen ödül gecesine Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla’nın yanı sıra Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Ak Parti Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Eski Milletvekili Seydi Eyüpoğlu, Ceylanpınar Belediye Başkanı Yardımcısı Mehmet Bayol, Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz, Sanatçı Mahmut Tuncer, çok sayıda bürokrat ve STK temsilcisi katıldı.

Ödülle taçlandırıldı

Kanal Urfa’nın 10. yıl şerefine düzenlediği 5’inci İz Bırakanlar Ödül Gecesi’nde siyaset, sanat ve basın camiasından birçok kişiye ödül verildi. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, ödül gecesinde “Yılın belediye başkanı” seçildi. Başkan Atilla, ödülünü Kanal Urfa Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Toru’dan aldı.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, ödül konuşmasında basının önemine vurgu yaparak, “Herkes tarafından bilinen odur ki basın ve medya bir ülkenin dördüncü kuvvetidir. Bir ülkenin güçlü olmasına bakacak olursanız ilkin medya ve basınına bakmak gerekir. Dünyadaki bütün gelişmiş ülkeler basınına ve medya kuruluşlarına son derece önem verir. Bu konuda da Türkiye basınına önem veren dünyadaki sayılı ülkeler arasında yer almaktadır. Ayrıca medya adil olursa biz siyasilere de faydası olmaktadır. Karalama ve art niyet olmazsa medya siyasetin eksiklerini gideren önemli bir otokontrol sistemidir. Bu sistem eksiklerimizi görüp daha iyi çalışmamızı sağlamaktadır" dedi.

"Ceylanpınarlı vatandaşlarımız adına alıyorum"

Aldığı ödülü Ceylanpınarlı vatandaşlara ithaf eden Başkan Atilla, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bugün 10 yaşına giren Kanal Urfa ailesi teveccüh göstererek bizleri yılın belediye başkanı seçtiler. Geçen yıl da yine bu sahne de biz ödül vermiştik. Aslında bu ödül yalnızca Menderes Atilla’ya değil aynı zamanda Ceylanpınar halkına da verilmiştir. Ben bu ödülü Ceylanpınarlı vatandaşlarımız adına alıyorum. Bu ödüle bizleri layık gören başta Kanal Urfa Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Toru’ya, Kanal Urfa ailesine ve tüm çalışanlarına teşekkür ederim. Ayrıca Kanal Urfa ailesinin de 10. yılını tebrik eder, meslek hayatında da kendilerine başarılar dilerim."