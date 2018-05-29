Başbakan Yıldırım muhtarlarla bir araya geldi

AK Parti Siirt İl Başkanlığının seçim çalışmaları çerçevesinde düzenlediği mitinge katılmak üzere kente gelen Başbakan Binali Yıldırım, mitingin ardından Siirt Belediyesini ziyaret etti. Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın ve birim amirleri tarafından belediye bahçesi girişinde karşılanan Başbakan Yıldırım, şeref defterini imzaladı. Daha sonra Belediye Başkanı Taşkın’dan çalışmalarla ilgili brifing alan Başbakan Yıldırım, mahalle muhtarlarıyla toplantı yaptı.

Başbakan Yıldırım, toplantının ardından Şırnak’a gitmek üzere kentten ayrıldı.