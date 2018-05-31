Başbakanın müjdelediği proje Siirt’i uçuracak

2021’de tamamlanarak faaliyete girmesi planlanan tesis, ilk etapta 4 bin kişiye, kademeli olarak da 10 bin kişiye istihdam sağlayacak.

Başbakan Binali Yıldırım’ın, AK Parti İl Başkanlığının seçim çalışmaları çerçevesinde düzenlediği mitinge katılmak üzere geldiği Siirt’te müjdesini verdiği bakır tesisi, kenti ekonomik olarak uçuracak. Hem kent hem de ülke ekonomisine büyük katkı sunacak olan tesis, bakır ithalatını da yüzde 50-60 oranında azaltacak. Tesisin yatırımcısı Siirtli İşadamı Fikret Baydarman, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulundu. Süper teşvik ismiyle kamuoyunda bilinen proje bazlı teşvik sistemiyle beraber Siirt’te Bakır İzabe Tesisi kurmayı planladıklarını belirten Baydarman, “Malum kadim şehir Siirt bakır ve metal anlamında zengin bir şehrimizdir. Özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleri, Ekonomi Bakanlığımızın yoğun mesaisi ve Başbakanımızın müjdelediği üzere Siirt’te bu yatırımı yapmak amacıyla gerekli fizibilite çalışmaları yapmış bulunuyoruz. Cumhurbaşkanımızın da daha önce belirttiği gibi kendi kendini yetebilen güçlü bir Türkiye için ortaya konulan vizyonda Siirt bakırda yerini alacaktır. Biz de bu doğrultuda elimizden geldiği kadar bu müjdeyi en kısa zamanda hayata geçirmek için mesai harcıyoruz. Bu projeyi 2 yıl içinde bitirmeyi öngörüyoruz. Yakın zamanda özellikle Türkiye’nin bakır noktasında dışa bağımlılığını ki bu rakam 3 milyar dolar seviyesinde, ilk etapta yüzde 50, yüzde 60 ithalatı azaltacak, Güneydoğu’nun incisi Siirt şehri içinde Türkiye ekonomisine katkıda bulunmasını umuyoruz. İnşallah bu noktada güzel sonuçlar elde edeceğiz” dedi.

“10 bin kişiye istihdam sağlayacak”

İki etap şeklinde olacak projede ilk etapta 4 bin kişi çalıştırılacağına dikkat çeken Baydarman, “Aslında başbakanımız 5 bin kişi olarak ifade etti. Bunun maden ayağında ayrıca dolaylı olarak çalışacak ve Siirt Bakır bölgede 10 bin kişiye istihdam sağlayacaktır. Yaklaşık olarak tesisimiz 1 milyar dolar ön yatırımla, bu da yaklaşık 4,5 milyar TL direk yatırımla başlayacak. Tesisimiz kısa zamanda ikinci faslına geçerek bölgede özellikle ihtiyaç duyulan gübre sanayi üretimi için gerekli ham maddeyi üretmeye başlayacaktır" diye konuştu.

“1 milyar dolar Katar’dan”

Tesisin 1 milyar dolarlık yurt dışı kaynağı getiren bir yatırım olduğunu vurgulayan Baydarman, “Bu şurada şu ön plana çıkarıyor, Türkiye’de yatırım yapılması için bir çok firma sırada bekliyor. Türkiye güçlü bir yönetimle, güçlü bir iradeyle devam ettiği sürece yatırımlar artacaktır. Bu yatırımların diğer bir özelliği de Güneydoğu’da yapılan bir yatırım olması ve bölge halkının özlemini duyduğu istihdam müjdesini getirmesi. Katarlı yatırımcıların destekleriyle Siirt’te kuracağımız tesis, faaliyete girmesiyle beraber bölgede diğer yan sanayi tesislerin açılmasını da tetikleyecek” ifadelerini kullandı.

2019 yılında temelleri atılacak tesis, 2021 yılında faaliyete başlayacak.