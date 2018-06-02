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02 Haziran 2018 00:48

Başkan Taşkın vatandaşlarla iftar açtı

Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Gökçebağ beldesinde vatandaşlarla iftar açtı.

Başkan Taşkın vatandaşlarla iftar açtı

02 Haziran 2018 00:48

Gökçebağ beldesinde taziye evini ziyaret ederek vefat eden Yılmaz Ailesi’ne başsağlığında bulunan Başkan Taşkın, daha sonra taziye binasının üst katında Siirt Belediyesince verilen iftar programına katıldı.


Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından Tillolu Şeyh Bedrettin Aydın tarafından dua edilmesi ve ezanla birlikte iftar açılmasıyla devam eden programda konuşan Başkan Taşkın, birlik ve beraberliğe en çok bu dönemde ihtiyaç hissettiklerini aktardı. Taşkın, "Allah birliğimizi, huzurumuzu ve geleceğimize ait ümitlerimizi bozdurması ve bozmaya yeltenenlerin oyunlarını bozsun. Bu vesileyle davete icabet ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum" dedi.


Taşkın iftar sonrası vatandaşlarla çay içip sohbet etti.




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