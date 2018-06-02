Başkan Taşkın vatandaşlarla iftar açtı

Gökçebağ beldesinde taziye evini ziyaret ederek vefat eden Yılmaz Ailesi’ne başsağlığında bulunan Başkan Taşkın, daha sonra taziye binasının üst katında Siirt Belediyesince verilen iftar programına katıldı.

Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından Tillolu Şeyh Bedrettin Aydın tarafından dua edilmesi ve ezanla birlikte iftar açılmasıyla devam eden programda konuşan Başkan Taşkın, birlik ve beraberliğe en çok bu dönemde ihtiyaç hissettiklerini aktardı. Taşkın, "Allah birliğimizi, huzurumuzu ve geleceğimize ait ümitlerimizi bozdurması ve bozmaya yeltenenlerin oyunlarını bozsun. Bu vesileyle davete icabet ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Taşkın iftar sonrası vatandaşlarla çay içip sohbet etti.