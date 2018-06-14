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14 Haziran 2018 12:59

Kayıp çocuktan 4 gündür haber alınamıyor

Siirt’in Şirvan ilçesinde 16 yaşındaki Mahmut Cengiz’den 4 gündür haber alınamıyor.

Kayıp çocuktan 4 gündür haber alınamıyor

14 Haziran 2018 12:59


Şirvan ilçesine bağlı Kapılı köyünde 4 gün önce evden çıkan 16 yaşındaki Mahmut Cengiz kayıplara karıştı. Yeğeni Sıddık Cengiz, dayısından 4 gündür haber alamadıklarını belirterek, "Köyde bahçe sulama işlerinde çalışan dayım, çevresi ve ailesi tarafından sevilen bir kişi, kimseye de zararı dokunmamış. Bir ara çalışmak için İstanbul’a gitmek istediğini ailesine söylemişti ancak gittiğine ihtimal vermiyoruz. Kendisinden haber alınamaması ailesini tedirgin ediyor. Jandarma komutanlığına kayıp ilanında bulunduk. Gören ve duyanların bizlere ulaşmalarını rica ediyoruz" dedi.




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