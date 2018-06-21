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21 Haziran 2018 10:50

Siirt’te imar barışında başvurular başladı

Siirt Belediyesi, 13 milyon konutun imar ve iskan sorununu çözmesi hedeflenen düzenleme kapsamında Yapı Kayıt Belgesi için başvuruların, e-Devlet üzerinden alınmaya başlandığı duyurduSiirt Belediyesinden yapılan açıklamada, “Düzenleme 31 Aralık 2017’de önceki ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapıları kapsadığını, bu kapsamda Yapı Kayıt Belgesine başvurular, e- Devlet sistemi üzerinden başladığını belirtti.

Siirt’te imar barışında başvurular başladı

21 Haziran 2018 10:50

Siirt Belediyesi, 13 milyon konutun imar ve iskan sorununu çözmesi hedeflenen düzenleme kapsamında Yapı Kayıt Belgesi için başvuruların, e-Devlet üzerinden alınmaya başlandığı duyurdu


Siirt Belediyesinden yapılan açıklamada, “Düzenleme 31 Aralık 2017’de önceki ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapıları kapsadığını, bu kapsamda Yapı Kayıt Belgesine başvurular, e- Devlet sistemi üzerinden başladığını belirtti. Yapı kayıt belgesinin bedeli, en son 31 Aralık 2018 tarihinde kadar yatırılabilecek. Vatandaşlar başvuruyu yaptıktan sonra hemen bedelini yatırmaları halinde yine 24 saat içerisinde Yapı Kayıt Belgelerini e-Devlet üzerinden alabilecek. Belge için müracaatların son başvuru tarihi, 31 Ekim 2018 olarak belirlendi” denildi.




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