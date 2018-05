Siirt’te kaçakçılık operasyonu

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Kurtalan İlçesi mülki sınırları içerisinde ‘Silah/Mühimmat Kaçakçılığı, Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti, Yasadışı Kenevir Ekimi (Dişi Hint Keneviri), Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet’ suçlarının işlendiğine dair elde edilen bilgiler üzerine operasyon düzenlendi. Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden 25 Mayıs 2018’de Siirt İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kurtalan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Siirt İli Kurtalan İlçesi Saitbeyli Köyünde ikamet eden M.Y. isimli şahsın ev ve eklentilerinde arama yapılmıştır. Yapılan arama neticesinde, 1 adet AK-47 Kaleşnikof marka piyade tüfeği (ruhsatsız), 1 adet SHE markalı otomatik makinalı tabanca (ruhsatsız), 1 adet GLOCK marka 9mm çapında tabanca (ruhsatsız), 1 adet seri numarasız 9 milimetre çapında tabanca (ruhsatsız), 5 adet AK-47 Kaleşnikof marka piyade tüfeği şarjörü, 1 adet SHE markalı otomatik makinalı tabanca şarjörü, 3 adet 9 milimetre çapında tabanca şarjörü, 1 adet 7.65 milimetre çapında tabanca şarjörü, 217 adet 7.62x39 milimetre çapında AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 540 gram toz esrar, 274 kök dişi kenevir bitkisi, 1 adet tarihi eser niteliği bulunan 30x15 mm ebatlarında vazo ele geçirilmiştir. Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmiş ve alınan talimatlar doğrultusunda şüpheli M.Y. hakkında gerekli soruşturma işlemleri başlatılmıştır" denildi.