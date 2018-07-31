Siirt’te tekvando il seçmeleri yapıldı

Siirt Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan tekvando salonunda düzenlenen müsabakalara 3 kulüpten 70’e yakın sporcu katıldı. Sporcular, il müsabakasında şampiyon olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Müsabakalara çok iyi hazırlandıklarını ifade eden Antrenör Osman Katuk, "Üç aydır sporcularımla antrenmanlarımızı sıklaştırdık. Tek hedefimiz bu mücadeleden galip gelmek. Siirt Mehmetçik Tekvando Spor Kulübü olarak 10 sporcuyla katıldığımız müsabakalardan 7 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya almayı başardık. Sporcularımızın göstermiş olduğu başarıdan dolayı çok mutluyum. Türkiye Şampiyonasında derece yaparak ilimizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Sporcularımı tek tek tebrik ediyorum" dedi.