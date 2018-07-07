Siirt’te termometreler 42 dereceyi gösterdi

Aşırı sıcakların etkili olduğu Siirt şehir merkezinde bunalan vatandaşlar, hava sonunu da fırsat bilerek serin alanlara rağbet gösterdi. Bazı vatandaşlar şehirden birkaç derece daha serin olan Tillo Kale bölgesine giderek ailece piknik yaptı. İmkanı olmayan vatandaşlar ise ayaklarını süs havuzlarına sokarak serinlemeye çalıştı.

Sıcakların en yoğun olduğu saatlerde şehir merkezindeki cadde ve sokaklar boşalırken, ilerleyen saatlerde havanın birkaç derece düşmesiyle vatandaşlar park ve bahçelerde gölgelik alanlarda vakit geçirdi.