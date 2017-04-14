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14 Nisan 2017 15:51

Sinop Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği toplantısı

Sinop İli Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği Durağan ilçesinde toplandı.

Sinop Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği toplantısı

14 Nisan 2017 15:51


Sinop İli Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği Kurucu Başkanı Faruk Şanoğlu, 25 Nisan Salı günü Sinop’ta yapılacak olan Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiriciliği Birliği’ne yeniden aday olduğunu açıkladı.


Başkan Şanoğlu burada yaptığı konuşmada, “Cumhurbaşkanımız ben de bir çobanım dediği için ben de sizlere böyle hitap etmekten ve kendimi de sizlerden biri olarak görmekten şeref duyuyorum, onur duyuyorum. AK Parti hükümetimiz Cumhuriyet tarihinde ilk defa 2006 yılından itibaren koyun ve keçiciliği desteklemeye başladılar. Sinop vilayetimiz 2006 ila 2009 yılları arasında koyun ve keçi desteklerinden yararlanamamıştır. Bunun sebebi Sinop ilimizde Damızlık Koyun ve Keçicilik Birliği’nin kurulmamış olmasıydı. 2009 yılına geldiğimizde 25 üyemizle Sinop’ta birliğimizi kurduk. Aradan 8 yıl geçti şimdi 800 üyemiz var. Koyun ve keçi varlığımızda 60 bin baş civarında. Bugüne kadar üyelerimize her yıl devlet desteği olarak yeni parayla 1 milyon lira eski parayla 1 trilyon lira civarında destekleme sağlandı. Şahsım birliğimizin kurucu başkanı olarak bu desteklerin ilimize kazandırılmasına katkımdan ötürü ömür boyu kıvanç duyacağım” dedi.


Durağan’da yaptığı toplantıda üyelerine seslenen Şanoğlu sözlerine şu şekilde son verdi: “25 Nisan Salı günü Sinop’ta seçimli bir genel kurulumuz var. Hepinizi genel kurulumuza, birliğimize sahip çıkmaya davet ediyorum.”




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