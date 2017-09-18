Sinop’ta eğitim-öğretim yılı açılış töreni

Sinop merkezde bulunan Atatürk İlköğretim Okulunda düzenlenen eğitim ve öğretim yılı açılışı ve İlköğretim Haftası kutlama programına Vali Hasan İpek’in yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Türkkan, İl Jandarma Komutanı Halil Altıntaş, Okul Müdürü Cevat Okutan, öğretmenler, öğrenci velileri ve okul öğrencileri katıldılar.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende Atatürk İlköğretim Okulu öğrencilerinin okuduğu şiirler sonrasında, Okul Müdürü Cevat Okutan ve İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Türkkan günün anlam ve önemi ile ilgili birer konuşma yaptılar.

Açılış konuşmalarının ardından Vali Hasan İpek ilk olarak sınıfları gezerek öğrencilere 2017-2018 yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunarak hediyeler verdi.

Vali Hasan İpek, daha sonra öğretmenler odasında öğretmenler ile teker teker tanıştı, onlarla eğitim kalitesini artırmak için bilgi alış verişinde bulundu.