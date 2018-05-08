Sinop’ta Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası

Tören, Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Yüksel’in Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başladı. Akabinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklâl Marşı okundu.
Daha sonra yılın sürücüsü Mehmet Üney’e Sinop Valisi Hasan İpek tarafından plaket ve hediye takdim edildi. Akabinde Hükümet Konağı Meydanı’nda hazırlanan trafik sergisi ziyaret edildi.
Düzenlenen törene ayrıca, Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, İl Jandarma Komutanı Halil Altıntaş, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, AK Parti Sinop İl Başkanı Ali Çöpcü ve öğrenciler katıldı.