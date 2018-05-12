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12 Mayıs 2018 11:04

Yılda 1 milyon turisti ağırlıyor

Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, Sinop’un yılda 1 milyon turisti ağırladığını ve Karadeniz’de en çok turizm potansiyeli olan bir şehir olduğunu söyledi.

Yılda 1 milyon turisti ağırlıyor

12 Mayıs 2018 11:04


Sinop’un turizmini değerlendiren Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun yaptığı açıklamada, "Sinop turizm potansiyeli olan bir kent. Karadeniz’de en çok turizm potansiyeli olan bir şehir. Özellikle günübirlik turlar ile öne çıkan bir il. Aşağı yukarı 1 milyona yakın bir turist akını var” dedi.


Sinop’ta bir turizm istişare kurulunun kurulması gerektiğini belirten Tosun, “Sinop’a gelen turistler ne derece memnun dönüyor, ne derece memnun dönmüyor bizim bu konuları turizm istişare kurulu kurarak konuşmamız gerekiyor. İçinde belediyenin de olduğu, emniyetin de olduğu, ilgili paydaşların da bulunduğu, sektörün olduğu bir istişare kurulu kurmamız lazım. Bu turizm sorunları nelerdir, neler değildir, neler yapmamız lazım, eksiklerimiz nelerdir bunları tartışabileceğimiz kuruldur bu. Birçok kentlerde bu kurulmuştur. Bunu mutlak süreçte kurmalıyız” diye konuştu.




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