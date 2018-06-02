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02 Haziran 2018 10:45

Beytüşşebap’ta koyun kurtarma operasyonu

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde bağlı Aşağıdere köyünde kayalıklarda mahsur kalan koyunları kurtarmak için seferber olan köylülerin imdadına Dicle Elektrik Dağıtım (DEDAŞ) ekipleri yetişti.

Beytüşşebap’ta koyun kurtarma operasyonu

02 Haziran 2018 10:45


Beytüşşebap ilçesi Aşağıdere köyünde meraya salınan koyun ve keçi sürüsündeki hayvanlardan bazıları girdikleri kayalık alandan çıkamadı. Köylülerin kurtarma çabası olumsuz sonuçlanınca DEDAŞ ekiplerine haber verildi. Sarp arazide mahsur kalan koyunlardan biri kayalıklardan düşüp telef olurken geriye kalan 8 koyun için DEDAŞ ekiplerinin elektrik arızalarında kullandığı vinç kullanıldı. 3 saat süren kurtarma çalışması sonucunda mahsur kalan koyunlar kurtarılarak köy muhtarına teslim edildi. Koyunları kurtaran ekibe teşekkür eden köylülerden Murat Dereli, “Çobanımız burada hayvanları meraya saldığı esnada kayalık alana girdi. Bize bilgi geldi hepimiz de buraya geldik. DEDAŞ ekiplerine haber verdik. Onlar yardımcı olmasaydı hayvanlarımızın hepsi buradan düşüp ölecekti. Bir tanesi telef oldu diğerleri kurtarıldı” dedi.



Temel Turan ise 3 saat süren çalışmada herkesin yardıma koştuğunu ifade ederek, şunları kaydetti:


“Köy muhtarımızın ve köylümüzün koyunları dağda mahsur kaldı. Tüm köylü yardıma koştuk. DEDAŞ ekiplerine de teşekkürlerimi sunuyorum.”




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