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23 Kasım 2017 11:27

Cizrespor’da Abdulkerim Koç dönemi

Spor Toto 3.

Cizrespor’da Abdulkerim Koç dönemi

23 Kasım 2017 11:27

Lige şampiyonluk mücadelesi ile başlayan ve şansız puanlar kaybeden Cizrespor’da Teknik Direktörlüğe Abdulkerim Koç getirildi.


Teknik Direktör İsmail Batur ile yollarını ayıran Cizrespor, daha önce takımda yardımcı antrenör olarak görev yapan tecrübeli teknik adam Abdulkerim Koç ile anlaştı. Koç’un yardımcılığına da Cevdet Bilgin getirildi. Böyle bir camianın içinde bulunmanın kendisini mutlu ettiğini ifade eden Teknik Direktör Abdulkerim Koç, "İyi bir takımımız ve kaliteli bir yapısı var. Bu takımın daha üst sıralarda olması gerekiyor" dedi.


Alınan kötü sonuçlardan sonra eski hocaları ile yollarını ayırdıklarını söyleyen Cizrespor Kulübü 2. Başkanı Maruf Sefinç, ”Yeni ve tecrübeli hocalarımız ile bugünden itibaren çalışmalarımıza başladık. Hocalarımız daha önceden kulübümüzde görev aldıkları için çalışmaların verimli olacağını düşünüyorum. Bu takımı başarıya götüreceklerinden hiç şüphe duymuyorum. Hocalarımıza, takımımıza ve vefakar taraftarlarımıza güveniyoruz. Bu gidişle inşallah Cizrespor sezon sonunda hakkettiği yere ulaşacaktır diye düşünüyorum“ ifadelerini kullandı.


Çorumspor maçına Teknik Direktör Abdulkerim Koç yönetiminde devam eden Cizrespor’da futbolcuların antrenmanda neşeli, morali ve istekli olmaları dikkat çekti.




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