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21 Ağustos 2018 18:04

Irak sınırında jandarma vatandaşın bayramını kutladı

Irak sınırının sıfır noktasında bulunan askeri noktalarda bu yıl bir ilk gerçekleşti.

Irak sınırında jandarma vatandaşın bayramını kutladı

21 Ağustos 2018 18:04

Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde yol arama kontrol noktalarında kimlik kontrolü yapan jandarma ekipleri, Kurban Bayramı vesilesiyle uygulama noktalarında vatandaşların bayramını kutladı, çocuklara çeşitli oyuncaklar dağıttı.


Şırnak’ın Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde trafik kontrol noktalarında arama yapan güvenlik güçleri bu yıl bir ilki gerçekleştirdi. Kato Dağı kontrol noktası, Feraşin Yaylası, Haburiki Karakolu, Taşarası köyü karakolu, Ayvalık köyü karakolu, Yemişli köyü karakolu ile Şırnak ve Hakkari yolunda seyahat eden vatandaşların bayramını kutlayan askerler sürücülere trafik kurallarını hatırlattı. 700’e yakın çocuk için getirilen oyuncaklar araçlarda bulunan çocuklara dağıtıldı. Vatandaşlar ilk defa böyle bir uygulama gördüklerini belirterek bu uygulamaların devam etmesini talep etti. Şeker ikram eden jandarma ekipleri ile vatandaşlar hatıra fotoğrafları çektirdi.


Savaş Gökçe adındaki sürücü bölgede ilk defa böyle bir uygulamanın yapıldığını ve bunun da kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Gökçe, "Türk silahlı kuvvetlerimiz bu tür faaliyetleri ile bizi onore etti. Çok mutlu olduk herkesin bayramını kutlarız" dedi.


Basri Abi isimli vatandaş ise kurban bayramını kutlayarak bütün jandarma ekipleriyle tokalaştı. Ardından çocuklarla hatıra fotoğrafları çeken jandarma ekipleri ailelerin bayramlarını kutladı.




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