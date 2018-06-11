Silopi’de Engelli Derneğinden 70 aileye gıda yardımı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde faaliyet yürüten Engelliler ile Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 70 engelli vatandaşa gıda yardımı yaptı. Yardımlar Dernek Başkanı Abdullah Süer tarafından dağıtıldı. Süer, engelli vatandaşların isim listesini İlçe Kaymakamlığına bildirdiğini ve kaymakamlık nezdinde kendisine verilen yardım kolilerini muhtaç ailelere dağıttıklarını söyledi. Süer, “Kaymakam Sezer Işıktaş’a yardımından dolayı engelli kardeşlerim adına teşekkür ediyorum. Ramazan ayından sonra da her zaman olduğu gibi yardımlarımız devam edecek” dedi.