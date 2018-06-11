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11 Haziran 2018 11:48

Silopi’de Engelli Derneğinden 70 aileye gıda yardımı

Silopi Engelliler ile Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından 70 aileye gıda yardımı yapıldı.

Silopi’de Engelli Derneğinden 70 aileye gıda yardımı

11 Haziran 2018 11:48


Şırnak’ın Silopi ilçesinde faaliyet yürüten Engelliler ile Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 70 engelli vatandaşa gıda yardımı yaptı. Yardımlar Dernek Başkanı Abdullah Süer tarafından dağıtıldı. Süer, engelli vatandaşların isim listesini İlçe Kaymakamlığına bildirdiğini ve kaymakamlık nezdinde kendisine verilen yardım kolilerini muhtaç ailelere dağıttıklarını söyledi. Süer, “Kaymakam Sezer Işıktaş’a yardımından dolayı engelli kardeşlerim adına teşekkür ediyorum. Ramazan ayından sonra da her zaman olduğu gibi yardımlarımız devam edecek” dedi.




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