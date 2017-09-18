TSK Irak sınırında tatbikat başlattı

Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısına 3 kilometre mesafedeki tır parkı karşısında bulunan boş arazide yapılan tatbikata yaklaşık 100 askeri araç katıldı. TSK tarafından 18 Eylül 2017 tarihinde Silopi Habur bölgesinde bir tatbikat başlatıldığı açıklandı. TSK’dan yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 18 Eylül 2017 tarihinde Silopi/Habur bölgesinde bir tatbikat başlatılmıştır. Bu tatbikatla eş zamanlı olarak terörle mücadele kapsamında sınır bölgesinde operasyonların icrasına devam edilmektedir” denildi.