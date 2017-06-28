Cami inşaatına 265 bin lira bağışladı

Çandır köyünde yaşayan Osman Bulut, Camikebir Mahallesi’nde yapımı devam eden cami için 265 bin lira yardım yaptı. Koyulhisar Belediye Başkanı Osman Epsileli ve İlçe Müftülüğü yetkilileriyle bankaya giden Bulut, yardımı cami derneğinin hesabına yatırdı.

Epsileli, yaptığı hayırdan dolayı Bulut’a teşekkür ederek, "Cami inşaatımız için yardım toplama çalışmaları devam ediyor. Osman amcamızın camimize yaptığı bu hayrını Allah kabul etsin. Camimiz derneğine bağışta bulunan tüm hayırsever vatandaşlarımıza da Osman amca nezdinde teşekkür ederim. İnşallah güzel bir eseri Koyulhisar’a kazandıracağız." dedi.