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23 Temmuz 2018 16:14

Çöp sahası yeşerecek

Sivas Belediyesi vahşi depolama alanını dikilen bin 600 fidan ile ormana dönüştürecek.

Çöp sahası yeşerecek

23 Temmuz 2018 16:14


Sivas’ta Sivas Belediyesi tarafından vahşi depolama alanında oluşturulan çöp toplama merkezinde önce çöpten enerji üretilmiş ardından ise Türkiye’nin en modern hayvan barınağı bu alan üzerinde inşa edilmişti. Şimdi ise bu alanın çevresinde bin 600 fidan dikilerek adeta yeni bir orman alanı oluşturuldu. Bu ormanda hayvanların doğan ortamlarında rehabilite edilmeleri amaçlanıyor.


Düzenlenen fidan dikme etkinliğine Belediye Başkanı Sami Aydın, eşi Yurdagül Aydın ve Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Ceyhan katıldı.


Hayvanlar için yeni bir yaşam merkezi oluşturulduğunu belirten Belediye Başkanı Sami Aydın, “Seyfebeli’nde bulunan bu yeni tesiste 960 köpek var. Tesiste çeşitli nedenlerle tedavi ihtiyacı duyan kedi ve benzeri hayvanlar bulunuyor. Köpekler burada sürekli bulunurken; kedi, kuş gibi hayvanlar da tedavileri tamamlandıktan sonra doğal ortamlarına bırakılıyor. Şu anda tesisin etrafında düzenleme çalışması yaparak tamamen yeşil bir ortam oluşmasını hedefliyoruz. Bunun ana sebeplerinden birisi öğrencilerimiz, ailelerimiz buraya ziyarete geldiklerinde vakitlerini verimli bir şekilde geçirsinler, bu kapsamda ağaçlandırma çalışması yapıyoruz.” şeklinde konuştu.


Ağaç dikiminin ardından hayvan barınağını gezilerek Sivas Belediyesinin diğer çalışmaları yerinde inceledi.




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