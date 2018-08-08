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08 Ağustos 2018 13:29

’Dineliyorum’ sorusu sosyal medyaya damga vurdu

Bir yarışma programında ’Dineliyorum diyen bir Sivaslı ne yapıyordur’ sorusunun sorulması sosyal medyaya damga vurdu.

’Dineliyorum’ sorusu sosyal medyaya damga vurdu

08 Ağustos 2018 13:29

Sivaslı vatandaşlar yarışmacının sorunun cevabını bilememesinin normal olduğunu söyledi.


Bir televizyon programında yayınlanan yarışma programında bir kadın yarışmacıya ’Dineliyorum diyen bir Sivaslı ne yapıyordur’ sorusu soruldu. Sorunun şıklarında ise ’ayakta duruyordur, yemek yapıyordur, tıraş oluyordur ve ava gidiyordur’ seçenekleri yer aldı. Yarışmacı tıp fakültesi öğrencisi çift joker hakkını kullanmak istedi. İlk önce ’tıraş oluyordur’ cevabını veren yarışmacı daha sonra ise ’yemek yapıyordur’ cevabını vererek 30 bin lira değerindeki soruyu bilemeyerek yarışmadan 15 bin lira para ödülü ile ayrıldı. Yarışmada çıkan Sivas sorusu sosyal medyaya damga vurdu. Özellikle Sivaslı vatandaşlar tarafından binlerce kez paylaşıldı.


Sivas’ta yaşayan vatandaşlar ’Dineliyorum’ kelimesini yarışmacının bilememesinin normal olduğunu söyledi. Sivas’ta yaşayan Fuat Sungur, "Bir yarışma programında ’Dinelmek’ sözcüğünü Sivaslı biri kullanırsa ne demek istiyor denilmişti. Tabi ki biz Sivaslı olduğumuz için biliyoruz. Ayakta durmak anlamına gelmektedir. Sivas’ta insanların yüzde 90’lık kısmının bileceğini sanıyorum" dedi.




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